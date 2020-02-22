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      Роковини страшного теракту: сотні людей вшанували пам'ять загиблих у Харкові – фото, відео

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      22 лютого 2020 року минає 5 років з моменту смертельного теракту у Харкові, коли під час Маршу єдності пролунав вибух. Трагедія забрала життя чотирьох людей, серед яких був неповнолітній хлопець Даня Дідик. Сьогодні у Харкові зібрались люди, аби вшанувати пам'ять загиблих.

      Кореспондентка 24 каналу в прямому ефірі розповіла, що біля пам'ятного знаку на місці теракту на проспекті Петра Григоренка поблизу Палацу спорту зібрались приблизно 200 людей. Спершу там відбулась панахида. 

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      Вшанувати загиблих прийшли й самі учасники Маршу єдності 2015 року. За їхніми словами, жертв могло бути набагато більше, якби уламки міни не закрила випадково припаркована машина. 


      Біля пам'ятного знаку відбулась панахида

      "Росія – це та країна, яка дала кнопку цим нелюдам. І за великим рахунком, зараз йде війна саме з Росією", – сказав активіст Віктор Трубчанінов.

      Коментарі активістів про теракт у Харкові 2015 року: відео

      22 лютого у Харкові присвячений подіям п'ятирічної давнини. Зранку відбувся футбольний турнір пам'яті наймолодшої жертви теракту – Данила Дідика. А ввечері на площі Свободи відбудеться великий рок-концерт під назвою "Пам'ятаємо".


      Пам'ятний знак на місці теракту

      Що відомо про теракт у Харкові?22 лютого 2015 року під час мирного маршу, присвяченого пам'яті Героїв Небесної Сотні, біля Палацу спорту стався вибух. Поряд із колоною активістів, які рухалися з синьо-жовтими прапорами, спрацювала закладена на узбіччі вибухівка.

      Внаслідок потужного вибуху на місці загинули координатор місцевого Євромайдану Ігор Толмачов і підполковник Андрій Рибальченко із супроводу колони та двоє підлітків, зокрема 15-річний Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук. Ще дев'ять осіб отримали травми.

      За підозрою у скоєнні злочину правоохоронці затримали Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. Пізніше Фрунзенський райсуд Харкова визнав їх винними і засудив до довічного ув'язнення з конфіскацією майна та відшкодуванням шкоди потерпілим. Однак до набуття чинності вироку їх випустили під особисте зобов'язання. 29 грудня злочинців обміняли в рамках обміну полоненими між Україною та Росією. 

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Жертви Теракт у Харкові Теракт Новини Харкова
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