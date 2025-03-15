Блискуча політика: яку роль Ердоган може відіграти в мирному врегулюванні

Туреччина має найбільшу армію з-поміж європейських країн. Заяви Ердогана свідчать про те, що вона готова відіграти значну роль в гарантуванні безпеки на континенті.

Американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус озвучив 24 Каналу думку, що президент Туреччини зробив сильну заяву.

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Туреччина розібралась із Близьким Сходом

Юнус розповів, що політика Туреччини мала сильні результати на Близькому Сході. Ні США, ні Європа не досягли в цьому регіоні таких успіхів, як Туреччина. До того ж Туреччина не користувалась ресурсами НАТО. Її успіхи – це успіхи самостійної держави в регіоні.

У першу чергу це можливості турецької армії, турецького ВПК й успіх турецької розвідки та дипломатії. Усі переконались, що гросмейстерські ходи Ердогана мають ефект. Те, що Ердогана в Європі називають диктатором, не має ніякого значення,

– зазначив американський політолог азербайджанського походження.

Він додав, що Трамп – президент найдемократичнішої країни світу, але він зараз ігнорує всі норми міжнародного права. Ердоган же ніколи цього не робив. Він завжди виступав за територіальну цілісність і не порушував норми міжнародного права.

Туреччина, як гарант безпеки Європи

За словами американського політолога азербайджанського походження, Туреччина пропонує взяти її в Євросоюз, тоді вона зможе стати одним із найбільших гарантів безпеки в Європі. На заваді можуть стати хіба економічні проблеми, але на них можна закрити очі.

"Туреччина, Польща, вся Скандинавія, Україна – це і є гарантії безпеки Європи. ВПК Туреччини прекрасно розвивається. У Європи є потенціал. В України є потенціал. Треба гроші. Можна розділити відповідальність за ті чи інші напрямки між країнами", – зауважив Юнус.