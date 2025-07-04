Жодного стосунку не маю: ексглава Херсонської МВА висловився про будинок його родини біля Києва

Колишній керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко прокоментував інформацію про будинок під Києвом, який перебуває у власності його батьків. За словами експосадовця, він не був залучений до купівлі майна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Мрочка, яке він опублікував 1 липня.

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Як Мрочко прокоментував новину про будинок

Роман Мрочко пояснив, що його батьки мешкали в Софіївській Борщагівці на Київщині понад десять років, але вирішили продати попередній будинок за 270 тисяч доларів через зведення неподалік газопоршневої установки.

Будинок був у власності моєї рідної сестри, а не мешканки Вінниці, якоїсь підставної особи,

– додав він.

Колишній очільник МВА зазначив, що згадана журналістами Ірина Григоренко в дівоцтві мала прізвище Мрочко. Зараз жінка мешкає у США, займається підприємницькою діяльністю, а її чоловік працює в компанії Apple на одній із керівних посад.

Згодом батьки Романа Мрочка придбали нове житло в Петропавлівській Борщагівці, неподалік від попереднього будинку. Частину нерухомості вони оформили на його сестру, а вартість оселі склала 300 тисяч доларів.

Усі податки сплачені, оформлені не на підставних осіб, а безпосередньо на них. Я готовий надати всі підтверджувальні документи. Я до купівлі цього будинку жодного стосунку не маю. Усе, що в мене є у власності чи у власності моєї дружини, – усе є в декларації,

– наголосив Мрочко.

Нагадаємо, нещодавно журналісти херсонського видання "Мост" опублікували розслідування, в якому повідомлялося, що родина Романа Мрочка купила розкішний маєток під Києвом вартістю 300 – 500 тисяч доларів.

Втім, за даними видання, вже за місяць після звільнення з МВА експосадовець нібито через родичів став власником цього приватного будинку.