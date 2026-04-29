Головне завдання: полковник запасу пояснив стратегію дій ЗСУ на фронті

Україна послідовно завдає ударів по Росії з різних боків – по нафтопереробній галузі – у тилу та по живій силі – на лінії боєзіткнення. Водночас плани Кремля захопити увесь Донбас "за 2 – 3 місяці" виглядають нереалістичними.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом зазначив, як українські сили зможуть подолати противника. Також він припустив, скільки росіянам реально знадобилось би часу, щоб реалізувати свої плани.

Як Сили оборони виконують своє стратегічне завдання?

Світан зазначив, що за 2 – 3 місяці ворог зможе окупувати Донбас за однієї умови – якщо буде поставлене завдання технічно здати його.

Наприклад, якщо поширяться панічні повідомлення, що росіяни з Курського напрямку через Суми рухаються на Київ. Тоді головнокомандувач може зняти бойові бригади зі Східного фронту, з-під Покровська, і перекинути на Курський напрямок. А ворог у цей час зможе захопити Покровськ та Мирноград,

– припустив військовий експерт.

Якщо такої здачі Слов'янсько-Краматорської агломерації не буде, росіянам буде потрібно 3 – 4 роки, щоб захопити її.

Тому ми втримаємо Донбас до розвалу Росії. І за ці 3 – 4 роки ключове стратегічне завдання української армії – перемелювання війська противника в режимі активної оборони. А якщо і здійснювати контратаки, то тактичного рівня і тільки від оборони, щоб покращити свої оборонні позиції. Ці питання зараз вирішуються по лінії фронту,

– пояснив полковник запасу.

Водночас звільнення територій – це, за його словами, наслідок виконання першого завдання – знищення армії противника. Також стратегічне завдання Сил оборони України – це ліквідація економіки Росії вглибині її території.

На сьогодні маємо дрон AN-196 "Лютий", який долає 2 тисячі кілометрів. Він виготовлений на держпідприємстві "Антонов" і їм вдало працюють Сили безпілотних систем.

Варто знати. Співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн вважає, що завдяки створенню Україною все більшої кількості далекобійного озброєння, вона має можливість ефективніше атакувати об'єкти нафтової галузі. Тому російська енергетична інфраструктура зазнає болючих ударів, але наразі Україна не має можливості повністю її знищити. Проте те й саме стосується й Росії. За його словами, частина російської інфраструктурної мережі перебуває "поза зоною досяжності української зброї". Водночас у західній частині Росії це вже стає серйозною проблемою.

"Знищення ворожих тилів призведе до розвалу Росії. Немає іншого способу боротися з ресурсною країною, як нищити її ресурси. А у росіян це – вуглеводні, які дуже гарно горять. Саме цим займаються Сили оборони", – підкреслив Роман Світан.

Військовий експерт додав, що дуже добре, що сьогодні це розуміє українське командування і виконує основне стратегічне завдання. Це правильний і грамотний підхід.

Що про далекобійні атаки по Росії говорить "Мадяр"?

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" впевнений, що атаки у глибину території Росії будуть посилюватися. Він пояснив, що "1500 – 2000 кілометрів вглиб російської території більше не є мирним тилом".

"Мадяр" наголосив, що російські НПЗ є інструментом для заробітку грошей, які потім використовуються для війни. Тому ці об'єкти є законною військовою ціллю та підлягають ліквідації.

Також він підкреслив, що війська безпілотних систем становлять лише 2% українських Збройних Сил, при цьому них припадає третина всіх знищених цілей. Щодо їхнього рівня втрат, то він становить менше ніж 1% на рік.

Бровді також впевнений, що плани Путіна захопити увесь Донбас впродовж кількох місяців є нереалістичними та абсурдними.