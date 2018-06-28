Ром зґвалтував неповнолітню на кладовищі на Чернігівщині, – журналіст
Нещодавно у Звенигороді на Черкащині ром зґвалтував 17-річну дівчину на місцевому кладовищі. На щастя, наразі із жертвою все – гаразд, оскільки дівчині вдалося одразу звернутися до медиків.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий журналіст Сергій Радченко з посиланням на джерела у поліції.
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"У Звенигородці ром зґвалтував неповнолітню дівчину. Про це стало відомо від джерел у поліції. Злочин стався на місцевому кладовищі. Жертві одразу вдалося звернутися за допомогою до медиків, оскільки райлікарня розташовується неподалік", – підкреслив він.
За словами представника ЗМІ, правоохоронцям уже вдалося впіймати підозрюваного та наразі той перебуває під вартою.
"У Звенигородській поліції факт зґвалтування офіційно підтвердили. За оновленою інформацією, дівчині – 17 років. Напередодні відпочивала з компанією, в якій був ґвалтівник", – додав Сергій Радченко.
Нагадаємо, на початку червня ЗМІ повідомляли, що у Києві біля кінотеатру "Ультрамарин" роми почали нападати на людей і навіть "запустили у голову" 16-річного перехожого юнака пляшку, а потім спробували добити його.