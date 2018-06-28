Ром изнасиловал несовершеннолетнюю на кладбище на Черниговщине, – журналист

Недавно в Звенигороде в Черкасской области ром изнасиловал 17-летнюю девушку на местном кладбище. К счастью, пока с жертвой все в порядке, поскольку девушке удалось сразу обратиться к медикам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный журналист Сергей Радченко со ссылкой на источники в полиции.

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"В Звенигородке ром изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом стало известно от источников в полиции. Преступление произошло на местном кладбище. Жертве сразу удалось обратиться за помощью к медикам, поскольку районная больница располагается неподалеку", – подчеркнул он.

По словам представителя СМИ, правоохранителям уже удалось поймать подозреваемого и пока тот находится под стражей.

"В Звенигородской полиции факт изнасилования официально подтвердили. По обновленной информации, девушке – 17 лет. Накануне отдыхала с компанией, в которой был насильник", – добавил Сергей Радченко.

Напомним, в начале июня СМИ сообщали, что в Киеве возле кинотеатра "Ультрамарин" ромы начали нападать на людей и даже "запустили в голову" 16-летнего прохожего юношы бутылку, а затем попытались добить его.