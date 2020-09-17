Ми, на пострадянському просторі, звикли, що Новий Рік лише у грудні, з ялинкою та олів'є. Сучасна держава Україна має спільну мету з нами, Єврейською громадою. Україна хоче відійти від застарілого уявлення про Новий Рік, а ми – дещо розширити уявлення про нього.

Почнемо з того, що за Єврейським календарем є кілька Нових Років. А що, власне, собою представляє такий календар?

Отже, Григоріанський європейський календар – сонячний. Це означає, що рік вважається від обороту землі навколо сонця. Мусульманський – місячний, це різновид календаря, в основі якого лежить період зміни фаз Місяця.

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Єврейський календар – сонячно-місячний, змішаного типу. Так, наприклад, у нас завжди 29,5 днів на місяць, але формально 29. Тож інколи, раз на кілька років, високосний рік отримує не лише "додатковий" день, а цілий "додатковий" місяць! Тож тривалість року може бути 13 місяців! Дуже зручно для отримання зарплатні, егеж?

Тож, тепер до Нового Року.

Є Новий Рік людства – Рош га-Шана. Це той день, коли Всевишній створив людину, закінчив основну роботу над всесвітом і довірив людям своє творіння й закликавши їх покращувати його, ставши співтворцями.

Є Новий Рік дерев та рослин – Ту бі Шват, коли прийнято висаджувати дерева. Завдяки цьому, мабуть, найекологічнішому святу, Ізраїль – єдина в світі країна, що увійшла у ХХІ сторіччя з більшою кількістю дерев, ніж було у ХХ. У всіх інших, на жаль, негативний баланс. Цього року, до речі, ми вперше за роки Незалежності разом із народними депутатами та дипломатичними місіями висадили яблуневий Сад Дружби Україна-Ізраїль у Маріїнському парку.

Був також Новий Рік тварин та худоби – нині він не відзначається. І ще своєрідним Новим Роком є Свято "Симхат Тора", дослівно – радість Тори. Коли ми закінчуємо читати останню тижневу главу – річний цикл вивчення Тори й одразу починаємо заново вивчати першу главу, запускаючий новий цикл.

Рош Ґа Шана – підсумки року

У цей день ми підводимо підсумки року, є звичай повертати борги, звільнятися від випадково даних обітниць і клятв. (Наприклад, "з понеділка – у спортзал" або "більше ніколи не буду пити". Це жарт, звичайно, але люди дуже часто та легко обіцяють щось, навіть випадково, не тільки один одному, а й собі та Всевишньому. Вже потім і самі не пам'ятають. Але Він пам'ятає – для цього й існує спеціальний обряд. Обіцяли свідомо і не зробили – все ще винні!). Є також звичай просити один у одного пробачення, навіть, якщо образив ненавмисно, й не зрозумівши за що. Аби в новий рік увійти без образ.

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Є й традиції щодо спеціальних страв. Під час вечірньої трапези Рош га-Шана кожна страва "Сіманім" – "символ", який має певне значення.

Що має бути на святковому столі?

Яблука та мед – щоб рік був солодким!

Зерна гранату – щоб заслуг та добрих справ у нас було стільки, скільки зерен у гранаті.

Фініки – на івриті фінік називається "тамара", що співзвучно кореню "там" (закінчити) – просимо, "щоб закінчилися ті, хто бажає людям зла та біди".

Голова риби – щоб ми завжди були у голові, а не у хвості, а всі проблеми наші втопилися у воді з рибою.

Морква – на івриті морква "гезер", співзвучно слову "гзар" – "вирок". Тож ми просимо у Всевишнього, "щоб нам було винесено хороший вирок, і щоб нас записали до Книги Життя". А деякі кажуть – "щоб у нас було багато монет" (кружечки моркви схожі на монети).

Що таке вирок?

За юдейською релігією, в Рош га-Шана Всевишній робить над нами суд, на якому визначається, яким буде для нас цей рік. Чим більше в нас заслуг – тим більше ймовірність, що вирок буде гарний та нас запишуть до Книги Життя. Через так звані "Десять днів каяття" – десять днів після Нового Року, буде Йом Кіппур – Судний День. І якщо ми розкаємось й визнаємо свою провину, вирок може бути змінений. У цей день євреї дотримуються суворого посту, не п'ють й не їдять більше ніж добу.

Саме тому на Рош га-Шана євреї бажають один одному солодкого року, доброго вироку і доброго запису (у Книгу Життя).