На День Незалежності я, як головний Рабин міста Києва, отримав нагороду за заслуги від президента України. І вчора я також отримав дуже велику честь – нагороду Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Але ці заслуги – не лише мої.

Чому вручена мені нагорода не лише моя?

Ці нагорода – для усіх та кожного, хто хоче робити добрі справи.

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Ці нагорода – для мого вчителя, Любавицького Ребе, найвідомішого рабина 20 сторіччя, що, до речі, також народився в Україні. І саме він послав мене служити людям у Києві.

Ці нагорода – для засновника руху Хабад – Альтер-Ребе та для засновника хасидизму – Бааль Шем Това. І він також народився на території України, у Меджибожі.

До речі, учора був день народження у цих двох світил. І це дуже символічно, що я отримав нагороду і святкую 20-річчя призначення Головним Рабином Києва саме у цей великий та важливий день.

Україна – не антисемітська держава

Ці нагороди – для усіх, хто цікавиться й не боїться задавати питання. Адже не буває поганих запитань, головне знати кого спитати і почути відповідь. Саме через брак інформації та знань про євреїв і збільшується антисемітизм у світі.

На щастя, Україна не є антисемітською державою – хай там як і що не пишуть у деяких іноземних медіа.

Прикладом цього може бути те, що на вулицях та транспорті столиці демонструється обличчя Рабина! Моє обличчя!

Знаєте, я взагалі не дуже люблю бути на публіці. Але ще 20 років тому, 40 років тому – годі було й уявити, що на вулицях Києва можуть показувати рабина чи рекламувати єврейську громаду.



Соціальна реклама на вулицях Києва

У мого вчителя, Любавицького Ребе, завжди краялося серце, коли він чув як під час радянської влади пригнічували євреїв. Та навіть у 90-ті роки останнього сторіччя, вже після розвалу СРСР дуже багато людей боялися публічно заявити про своє єврейство. Але час іде. І ось, нещодавно, ми розмістили соціальну рекламу єврейської громади. З моїм обличчям.

Історична подія, також на заслугу для усього єврейства України та всіх українців. Адже ми демонструємо – Україна толерантна і полікультурна! І це ще одна нагорода для Любавицького Ребе і вчорашніх іменинників.

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Про що ж реклама

Про необхідність піклуватися та подзвонити літнім людям. Здається, ну що ж може бути простіше? Зателефонувати і приділити 3 хвилини часу. Бо ж вони все своє життя думають – як там їхні діти? Адже ми для наших батьків завжди залишаємось дітьми, навіть якщо нам 40 чи 50!

Вони хвилюються, а самотність – це те, що вони не обирали. Нам здається, що не гарно розмовляти з батьками пару хвилин на бігу. І ми постійно відкладаємо цей дзвінок. А вони чекають і можуть боятися, немов ми забули про них.

У Торі сказано: "Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі". Це єдине місце у Торі де нам прямо обіцяють довголіття. Це як контракт, як оферта!

Адже наші літні батьки та літні батьки наших друзів – неймовірна цінність, як для Всевишнього, так і для держави! Вони розбудовували її, вони жертвували своє життя, щоб бути співавторами Всесвіту разом із Всевишнім.

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Вони заслуговують на нашу увагу, на нашу підтримку. Тож прямо зараз, якщо хочете раптом привітати мене з нагородами – краще візьміть слухавку і зателефонуйте батькам!