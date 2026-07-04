Росія посилює атаки на АЗС: авіаексперт сказав, як реально захистити заправні станції

Росіяни останні два тижні доволі активно завдають ударів по заправних станціях в Україні. Йдеться про ті АЗС, які розташовані близько до лінії зіткнення або на кордоні з Росією. Проте є засоби, які дозволять зменшити наслідки таких ударів.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, наголосивши, чому саме противник атакує автозаправки у прикордонні та поруч з ЛБЗ. Також він пояснив, як саме можна захистити та убезпечити автозаправки від ворожих ударів.

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Як власники АЗС можуть захистити їх від ворожих ударів?

Криволап зазначив, що ворог б'є по АЗС у наближених до нього районах, тому що туди дістають керовані FPV-дрони. Наразі далеко у тил вони не залітають, але до цього треба бути готовими.

"Проте захистити кожну АЗС неможливо, а використовувати для їхнього захисту зенітно-ракетні комплекси з ракетами вартістю від мільйона доларів – нераціонально. Потрібно захищати не окремі заправки, а цілі райони за допомогою мобільних вогневих груп. Однак їхня концентрація недостатня. На жаль, свого часу щільність таких груп у тилу була зменшена через перекидання особового складу на фронт", – зауважив експерт.

Як захистити українські АЗС від ворожих ударів: дивіться відео

Також, на його думку, потрібно ставити більше зенітних гармат та зенітних дронів-перехоплювачів у прикордонних зонах, щоб знищувати ворожі БпЛА на підльоті. Тому що "Шахеди" зустрічають ще коли вони перетинають кордон або ЛБЗ. Проте не завжди вистачає засобів ураження, щоб їх там перехопити.

Власникам АЗС необхідно вживати інженерних заходів безпеки, щоб убезпечити їх. А саме – закопувати паливні баки в землю, встановлювати бетонні загородження між ними, захисні навіси та зменшувати обсяги палива, що одночасно зберігається на станції. Це потребує витрат, але коли буде знищена АЗС, це коштуватиме набагато більше,

– впевнений Костянтин Криволап.

Противник, за словами авіаційного експерта, б'є по АЗС заради картинки для росіян, адже вибухи, палаюча заправка, на якій міг зберігатися навіть невеликий обсяг палива, виглядають ефектно. Мовляв, не тільки українці завдають ударів по російській території, а й росіяни б'ють по українських АЗС.

Тому для того, щоб мінімізувати втрати від ударів по автозаправках та взагалі їх уникнути, Україні потрібно, як вважає Криволап, отримати дрони-перехоплювачі, встановити більше радарів для того, щоб зустрічати ворожі дрони. А в зонах, де зосереджені АЗС, потрібно розмістити паливні запаси.

Нагадаємо, що 3 липня противник атакував АЗС у Лубенському районі у Полтавській області. Внаслідок удару, за попередніми даними, постраждало 6 людей, зокрема волонтерка, громадянка Швеції. Також зазнали пошкодження устаткування АЗС, вікна та автівка.