СБУ попереджає українців про активізацію російської пропаганди

Росія постійно атакує Україну не тільки на фронті, а також і в інформаційному полі. Служба безпеки України інформує про активізацію російської пропаганди.

Служба безпеки України попередила про активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі із залученням кишенькових пропагандистів, блогерів і так званих "експертів". Про це пише 24 Канал із посиланням на допис СБУ.

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Як працює пропаганда

Вони створюють і поширюють антиукраїнський контент, який через ботоферми намагаються "розганяти" у соціальних мережах і підконтрольних ЗМІ.

Зокрема, серед поширюваних тез: відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні;

акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави;

інформкампанії проти військово-політичного керівництва України;

тези про "втрату суб’єктності" під час переговорів на міжнародній арені;

поширення занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, котрі насправді працюють в інтересах Москви тощо.

Ворог хоче розхитувати суспільно-політичну ситуацію в Україні, а також він прагне зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і спотворення даних про ситуацію на фронті.

За такі дії передбачено покарання

СБУ нагадує, що такі дії на користь Росії містять ознаки кримінальних правопорушень і підпадають одразу під декілька статей Кримінального кодексу України. Їх можуть класифікувати як державну зраду, вчинену в умовах воєнного часу з відповідним покаранням за це.