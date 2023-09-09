Останнім часом Росія активніше атакує Одещину: у ГУР пояснили, чого прагне ворог

Росіяни останнім часом усе активніше б'ють по Одеській області. Ворог цілиться по цивільній, а також припортовій інфраструктурі регіону. В українській розвідці пояснили, чому атак стало більше.

У коментарі представник ГУР МО Андрій Юсов пояснив, чому одним із ключових напрямків атак росіян стала саме Одещина. За його словами, головна причина криється в тому, що Кремль прагне перемовин щодо зернового коридору.

Тим часом У Румунії знайшли уламки ще одного безпілотника: у Міноборони проводять експертизу

Росія прагне вибити Україну

Зараз одним із ключових напрямків ударів ворога є Одещина. Оскільки зараз на різних рівнях продовжують переговори по зерновому коридору, то паралельно з цими перемовинами Росія намагається знищити українську портову інфраструктуру і вибити Україну як можливого виконавця угод,

– підкреслив Андрій Юсов.

Він також пояснив, що Кремль намагається просувати під час своїх перемовин. За словами Андрія Юсова, у Росії прагнуть домовитися, щоб на експорт ішло саме їхнє зерно, а також те, яке ворогові вдалося вкрасти з тимчасово окупованих територій.

Вони розуміють, що повністю не зможуть виключити Україну, але знищення портової інфраструктури, за їхньою логікою, певною мірою розв'язує це питання. Вони не отримають бажаного результату за будь-яких обставин, але план такий,

– зазначив представник ГУР МО.

Напередодні росіяни знову били по Одещині

Так, у ніч проти 8 вересня російські військові знову запустили по Одещині дрони-камікадзе. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що відомо про результати роботи ППО в регіоні.

За результатами бойової роботи, силами протиповітряної оборони, в тому числі повітряного командування "Південь", було знищено два безпілотники над Миколаївщиною та 14 над Одещиною,

– зазначила вона.

Водночас спікерка зазначила, що влучань не фіксували. Втім, є наслідки бойової роботи. Так, уламки безпілотника пошкодили нежитлову будівлю, а також спалахнула суха трава. Пожежу вдалося ліквідувати.

Пізніше у Повітряних силах уточнили інформацію. Зазначили, що ворог запустив по Одещині 20 "Шахедів", з яких 16 вдалося збити.