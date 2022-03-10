Росія атакувала Харківський фізико-технічний інститут: ядерну установку повністю знеструмлено

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати українські міста. 10 березня вони атакували Харківський фізико-технічний інститут, де розміщений експериментальний ядерний реактор.

Росія вдарила у цей університет вже вдруге. Перший обстріл був 6 березня.

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Окупанти обстріляли дослідницьку ядерну установку

Російські загарбники вчергове здійснили акт ядерного тероризму. Ввечері 10 березня вони обстріляли дослідницьку ядерну установку – ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів", засновану на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів. Вона розміщена у Харківському фізико-технічному інституті.

За попередньою інформацією ЯПУ "Джерело нейтронів" повністю знеструмлена, наявні поверхневі пошкодження будівлі. Цей перелік ушкоджень наразі не є повним. У цей час інформація про наслідки ушкоджень уточнюється персоналом ЯПУ "Джерело нейтронів",

– розповіли у Держатомрегулюванні.

Перше бомбардування "Джерело нейтронів" було 6 березня. Тоді окупанти завдали низку збитків:

повністю зруйнували підстанцію РУ-0,4 кіловата;

пошкодили кабелі кондиціонерів системи охолодження кластерної галереї лінійного прискорювача електронів;

в деяких місцях були поверхневі пошкодження основної будівлі установки;

пошкодили теплотрасу до комплексу будівель та споруд "Джерело нейтронів";

вибили вікна в будівлі помпової та градирень, а також в лабораторію ізотопів.

До початку вторгнення Росії в Україну "Джерело нейтронів" перебувало на етапі фізичного пуску, в межах якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом. 24 лютого оперативний персонал перевів установку в глибокий підкритичний стан.

Дивіться відео, як окупанти обстріляли Харківський фізико-технічний інститут:

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