Росія атакувала Київ та область: які наслідки

Вночі та вранці 9 вересня росіяни атакували Київ та область. Зафіксовано низку пожеж та руйнувань.

Про наслідки атак розповіли у ДСНС.

Які наслідки обстрілу Київщини

Унаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах Києва сталося загоряння 2 вантажних автомобілів та гаража, на іншій локації горіла 2-поверхова нежитлова будівля.

Наразі всі пожежі ліквідовано.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Атака на Київ / ДСНС

В області під ударом опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони.

Зокрема, у Білій Церкві внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події та цілу ніч ліквідовували наслідки обстрілу. Наразі пожежу локалізували.

Робота ускладнювалася частими повітряними тривогами та загрозою повторних атак.

Станом на ранок роботи на місці ще тривають.

Атака на Київщину / ДСНС

Нагадаємо, що вночі росіяни також атакували пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території, виникли пожежі.

На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску.