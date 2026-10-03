Росія атакувала Київ: прогриміли вибухи, спалахнула пожежа

Росія атакувала Київ. У столиці прогриміли вибухи, спалахнула пожежа.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 22:26. Повітряні сили писали про рух реактивного безпілотника на місто. Згодом жителі Києва чули вибухи.

Міський голова розповів що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків дрону спалахнула пожежа у приватному житловому будинку.

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Де зараз тривога: дивіться карту

Нагадаємо, що Росія кілька днів поспіль прицільно б'є по мостах у Києві. Через ворожі атаки рух Південним мостом перекрили, а Північний міст працював з обмеженнями.