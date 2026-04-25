Росіяни вдарили по мікроавтобусу на Запоріжжі: є жертва та постраждалі
- У Запорізькому районі в селі Юрківка росіяни вдарили по маршрутному автобусу з цивільними, що призвело до загибелі однієї людини та поранення чотирьох.
- Російські війська регулярно атакують автобуси з мирними мешканцями в Україні, зокрема раніше в Нікополі, що призвело до значних жертв.
Росія продовжує терор України. У суботу, 25 квітня, окупанти цинічно вдарили по мікроавтобусу на Запоріжжі.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Що відомо про атаку на автобус?
Під прицілом окупантів опинився маршрутний автобус із цивільними у селі Юрківка Запорізького району.
Мікроавтобус зазнав пошкоджень
Унаслідок атаки одна людина загинула, ще чотири – поранені.
Нагадаємо, що росіяни часто б'ють по автобусах із мирними мешканцями.
Наприклад, у 7 квітня Росія вдарила по автобусу в центрі Нікополя на Дніпропетровщині. Тоді загинуло троє людей, ще 16 зазнали поранень.
Наслідки атаки 25 квітня
Росія цієї ночі била балістикою та БпЛА по Чернігівщині. Загинули 2 людини, ще 7 отримали поранення. Пошкоджено будинки.
Унаслідок атаки на Одещину пошкоджено житлову забудову та припортову територію, зокрема іноземне судно. Було травмовано 2 людини.
А у Дніпрі унаслідок атак загинули 4 людини, постраждало 27, серед них двоє дітей. Під завалами можуть бути ще люди. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, об'єкт промислової інфраструктури, знищено вантажівки із зерном, обстріли тривають.