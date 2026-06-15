Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві

Росія у ніч на 15 червня здійснила ще один надзвичайно важкий злочин проти української культури. Вона атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві.

Це одна із найстаріших кіностудій України. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України та міністерка культури Тетяна Бережна.

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Які наслідки атаки на кіностудію Довженка?

Після атаки виникла пожежа. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.

У студії було близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу.

Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.

На місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію. Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу,

– прокоментувала удар Бережна.

Нагадаємо, що також цієї ночі було пряме влучання у Києво-Печерську лавру. Пожежа охопила дах головного храму обителі – Успенського собору.

З вогню вдалося врятувати святині: стародавні ікони, які мають світову історичну та духовну цінність, також антимінси з зашитими частинками мощей та інше цінне богослужбове начиння.