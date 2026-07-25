Росія атакувала Полтавську область: пошкоджені 4 АЗС та пожежна частина

Країна-агресорка продовжує тероризувати цивільне населення. В ніч на 25 липня окупанти вдарили по інфраструктурі Полтавщини.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Що відомо про наслідки атаки?

У суботу, 25 липня, близько 05:00 ранку Дяківнич розповів, що ворожі безпілотники атакували дві автозаправні станції та будівлю пожежної частини у Полтавському районі. Згодом, близько 07:20, російські дрони завдали ударів по ще двох АЗС району.

У ДСНС повідомили, що на місцях працювали 42 рятувальники та 12 одиниць техніки.

Попри небезпеку та ризики повторних ударів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежі,

– зазначили рятувальники.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Наслідки російської атаки / Фото ДСНС Полтавщини

Що відомо про останні російські удари по Україні?

Також 25 липня російська армія атакувала Запоріжжя. Очільник ОВА розповів, що внаслідок удару окупантів пошкоджене приміщення торгівельного центру.

Увечері 24 липня військові країни-агресорки завдали удару по Сумах. Внаслідок атаки по поштовому відділенню 2 людей загинули.