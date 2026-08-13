Росія атакувала понад 130 ворожими БпЛА: скільки цілей збито та чи є влучання

Вночі 13 серпня Росія знову завдавала по Україні ударів з повітря. Протиповітряна оборона відбила більшість ворожих безпілотників.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Як ППО відбили нічну атаку?

У ніч проти четверга російські війська запустив по українських містах 133 ударні БпЛА. Йдеться про дрони типу Shahed, в тому числі реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія". Ворожі цілі летіли з різних напрямків Росії, а також з тимчасово окупованого Донецька й Криму.

Попередньо, за даними ПС ЗСУ, протиповітряна оборона збила або подавила 111 БпЛА противника. Бойова робота велась на півночі, півдні та сході країни.

По повітряних цілях відпрацювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях,

– додали військові.

Нагадаємо, вночі ворог вдарив дронами по Одещині. Внаслідок атаки на портову інфраструктуру виникала пожежа.

Напередодні вдень ворожі безпілотники вдарили по складському приміщенню у Броварському районі Київщини. Там також виникало займання та постраждала людина.