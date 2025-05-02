Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Які наслідки атаки "Шахедів"

У ніч на 2 травня Росія атакувала 150-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни,

– повідомляють Повітряні сили.

62 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Звіт щодо російської атаки "Шахедами" 2 травня / фото Повітряних сил

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Зокрема, противник атакував Запорізький локомотиворемонтний завод, який спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Черговий персонал не постраждав, оскільки всі робітники під час атаки перебували в укриттях.