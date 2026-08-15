Росія атакувала Запоріжжя дронами: є поранений

Росія ввечері 15 серпня запустила по Україні ударні безпілотники. Внаслідок атаки є пошкодження у Запорізькому районі.

Також відомо про одного постраждалого. Про це написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про наслідки атаки?

Чиновник повідомив, що у суботу, 15 серпня, країна-агресорка вдарила БпЛА по території фермерського господарства у Грізному. Поранень зазнав 61-річний чоловік.

Внаслідок атаки пошкоджені ангари з сільськогосподарською технікою та обладнанням. На місці удару виникла пожежа.

Також російські військові продовжують "полювати" за цивільними у прифронтових регіонах. На Запоріжжі окупанти атакували хліборобів у полі. Внаслідок обстрілу загинув 32-річний чоловік. Ще один 30-річний чоловік отримав поранення.

Того ж дня росіяни завдали удару по Марганцю Нікопольського району. Там окупанти поцілили у 4-поверховий будинок. Внаслідок атаки загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей травмовані.