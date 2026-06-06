Росія била по Україні понад 270 ударними БпЛА: скільки влучань сталося і як відпрацювала ППО

Росія впродовж ночі 6 червня запустила по Україні сотні ударних безпілотників. Більшість повітряних цілей збили, проте уникнути влучань, на жаль, не вдалося.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як ППО відбила нічну атаку?

Для атаки росіяни застосували щонайменше 272 ударних БпЛА різних типів, зокрема "Шахед", "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія". Пуски здійснювали з Гвардійського у Криму.

Також запуски відбувалися з Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Міллерово, що у Росії. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.



Результати роботи ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

За даними Повітряних сил ЗСУ, сталося влучання 19 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Там наголосили, що станом на 08:00 атака триває, бо у повітряному просторі є ще кілька ворожих БпЛА.