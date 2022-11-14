Росія вивезла з Білорусі 20 ракет для ЗРК С-300/400. До того ж останніми днями в Мачулищі з РФ прилітало 8 Іл-76.

Так, моніторингова група зафіксувала приліт до Білорусі чергового Іл-76 ВКС РФ. До речі, напередодні група припустила, що тепер росіяни можуть не завозити своє озброєння на територію республіки, а навпаки вивозити його.

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Росія вивезла з Білорусі ще 20 ракет для С-300

Як стало відомо, борт із реєстраційним номером RF-76605 прилетів на аеродром "Мачулищі" 13 листопада, о 19:55 (за київським часом). Пробувши на аеродромі 2 години 10 хвилин, Іл-76 ПКС РФ RF-76605 полетів на аеродром "Міллерово" (Ростовська область) о 22:05.

За інформацією групи, останніми днями в Мачулищі з Росії прилітало 8 Іл-76, які, найімовірніше, здійснюють вивезення ракет для ЗРК С-300/400 з Білорусі. До того ж 13 листопада вдалося отримати додаткові підтвердження. Так, о 13:00 у напрямку аеродрому Мачулищі було помічено 5 тралів, які везли по 4 ракетні контейнери для ЗРК С-300/400 – 20 ракет.

Таким чином, ми маємо додаткове підтвердження, що з Білорусі останніми днями відбувається вивезення ракет до РФ для подальшого постачання ракет угрупованню на Луганському та Донецькому напрямку,

– наголосили у групі.



Росія вивезла з Білорусі ще 20 ракет для С-300 / фото "Беларускі Гаюн"

Скільки ще "Іскандерів" та "Кинжалів" залишилось у Росії

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявляв, що у Росії залишилися 120 ракет "Іскандер". Водночас такі ракети, як Х-101 та "Калібр", росіяни можуть виготовляти самостійно.

До того ж Ігнат повідомив, що для ураження цілей в Україні противник використовує високоточну зброю. Зокрема, іранські дрони-камікадзе.

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