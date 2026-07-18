Росія продовжуватиме позиційну війну в Україні, – ISW

Міністерство оборони Росії, ймовірно, й надалі зосереджується на підготовці військ до затяжної позиційної війни в Україні, а не до механізованих наступальних операцій, які могли б забезпечити швидке просування.

Такий висновок зробили аналітики ISW після засідання колегії Міноборони Росії 17 липня під головуванням міністра Андрія Бєлоусова.

Як Росія продовжуватиме війну?

Під час зустрічі заступники міністра повідомили, що армія робить ставку на закупівлю легкої моторизованої техніки – мотоциклів, багі, квадроциклів, безпілотників, а також активно впроваджує наземні й повітряні дрони для забезпечення підрозділів на передовій.

Крім того, у відомстві заявили, що лише за перше півріччя 2026 року підготували близько 8 тисяч операторів БпЛА та більш ніж удвічі збільшили постачання дронів військам порівняно з 2025 роком.

Водночас в ISW нагадують, що раніше фіксували нестачу операторів безпілотників, проблеми з їхньою підготовкою та кадровий дефіцит у підрозділах безпілотних систем, що суперечить заявам російського Міноборони.

На думку аналітиків, такі рішення свідчать про те, що російське командування продовжує адаптувати армію до бойових дій із використанням невеликих мобільних груп замість бронетехніки, забезпечуючи їх дронами та іншими засобами для ведення боїв у так званій "зоні ураження".

Це підтверджує курс на виснажливу позиційну війну, а не на повернення до швидких маневрових наступів.

Російські війська й надалі роблять ставку на тактику, яка не забезпечує їм суттєвого просування. За оцінкою ISW, у липні 2026 року темпи їхнього наступу становлять у середньому лише 1,6 квадратного кілометра на добу, і найближчим часом окупанти, ймовірно, й надалі матимуть труднощі з досягненням значних територіальних успіхів, як і впродовж останніх місяців,

– йдеться в заяві ISW.

При цьому, головком Олександр Сирський заявив, що Росія не відмовилася від планів захоплення нових українських територій і створення "буферної зони" на Півночі. За його словами, ворог нарощує виробництво зброї, готується до нових наступів і шукає слабкі місця в українській обороні.