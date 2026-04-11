Росія будує новий майданчик для запуску "Шахедів" біля кордону України
- У місті Орел Росія будує об'єкт для запуску дронів-камікадзе "Шахед".
- Спостереження за об'єктом ведеться агентами "Атеш", а дані передаються українським силам оборони.
Російські війська продовжують облаштовувати інфраструктуру для запуску дронів-камікадзе в Орловській області. За об'єктом слідкують агенти "Атеш".
Про це повідомляє "Атеш".
Що відомо про нову інфраструктуру для запуску "Шахедів"?
За наявною інформацією, у місті Орел фіксують активні роботи на об’єкті, який, ймовірно, використовується для запусків безпілотників типу "Шахед". Раніше вже повідомлялося про підвищену активність у цій зоні, а нині з’явилися нові підтвердження.
Зокрема, там зводять капітальні бетонні споруди, призначені для зберігання та підготовки дронів до застосування. Водночас на території не припиняється рух техніки та особового складу, а будівництво триває без пауз, що може свідчити про розширення або модернізацію об’єкта.
За об’єктом ведеться постійне спостереження, а зібрані дані передаються українським силам оборони для подальшого використання.
"Атеш" вишукувала Су-30 на аеродромі Саки у Криму
"Атеш" розвідували розміщення винищувачів Су-30 на аеродромі Саки в окупованому Криму, включаючи їх стоянки та маршрути руху.
Зафіксовано паливозаправну інфраструктуру, зони технічного обслуговування, позиції ППО та графік вильотів; інформація передана Силам оборони України.