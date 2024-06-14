В Росії черги до обмінників. Вартість 1 долару зросла до 200 рублів. Громадський діяч, письменник, публіцист, російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов прокоментував 24 Каналу, що такі дії Сполучених Штатів є показовими акціями, які мало впливатимуть на Кремль.

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Він наголосив, що США продовжують купувати російську нафту, тим самим наповнювати путінський бюджет. А наявність грошей в бюджеті Росії – можливість їй далі продовжувати агресивну війну проти України.

"Росія продовжує продавати нафту за долари американцям, при цьому вони хочуть показати світу, що вони борються з Путіним. В США скоро вибори, якщо вони перегородять Суецький канал, що не дасть пройти всім цим негідникам і протягнути російську нафту, тим самим наповнити пітунський бюджет, тоді в них на заправці цінник підвищиться на 10% і хтось там програє вибори", – озвучив Мурзагулов.

Російський опозиціонер озвучив, що його дивує позиція західних еліт. Каже, путінська Росія, яка веде безглузду війну, отримує дохід приблизно на половину від нафтової галузі.

"Американці вишиковуються в чергу до обмінників в Росії, одночасно з цим купують нафтопродукти на заводах в Індії, які отримали цю російську нафту від нафтотанкерів, що прийшли до них під прапором Габони чи Ліберії. А вони приплили звідти орієнтовно з району Азербайджану, а де ця країна взяла в такій кількості нафту? В "Роснефті", – розповів Мурзагулов.

Фейкова боротьба проти Росії

Наслідки від введення санкцій з боку США в Росії впливатимуть не на Кремль, а на пересічних росіян. Таку думку висловив Ростислав Мурзагулов, підкресливши, що особливо тих, які хочуть виїхати за кордон. Він озвучив, що ці люди не зможуть купити американську валюту, а лише китайські юані, які нікому не потрібні в Європі.

Складається враження, що це робиться тільки для того, щоб звітувати перед світовим суспільством, що США борються з кровавим путінським режимом, одночасно з цим купуючи в нього по 500 мільйонів нафти на рік. Це фейкова боротьба,

– вважає Мурзагулов.

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