В России очереди в обменники. Стоимость 1 доллара выросла до 200 рублей. Общественный деятель, писатель, публицист, российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов прокомментировал 24 Каналу, что такие действия Соединенных Штатов являются показательными акциями, которые мало будут влиять на Кремль.

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Он отметил, что США продолжают покупать российскую нефть, тем самым наполнять путинский бюджет. А наличие денег в бюджете России – возможность ей дальше продолжать агрессивную войну против Украины.

"Россия продолжает продавать нефть за доллары американцам, при этом они хотят показать миру, что они борются с Путиным. В США скоро выборы, если они перегородят Суэцкий канал, что не даст пройти всем этим негодяям и протянуть российскую нефть, тем самым наполнить питунский бюджет, тогда у них на заправке ценник повысится на 10% и кто-то там проиграет выборы", – озвучил Мурзагулов.

Российский оппозиционер озвучил, что его удивляет позиция западных элит. Говорит, путинская Россия, которая ведет бессмысленную войну, получает доход примерно на половину от нефтяной отрасли.

"Американцы выстраиваются в очередь к обменникам в России, одновременно с этим покупают нефтепродукты на заводах в Индии, которые получили эту российскую нефть от нефтетанкеров, пришедших к ним под флагом Габоны или Либерии. А они приплыли оттуда ориентировочно из района Азербайджана, а где эта страна взяла в таком количестве нефть? В "Роснефти", – рассказал Мурзагулов.

Фейковая борьба против России

Последствия от введения санкций со стороны США в России будут влиять не на Кремль, а на рядовых россиян. Такое мнение высказал Ростислав Мурзагулов, подчеркнув, что особенно тех, которые хотят выехать за границу. Он озвучил, что эти люди не смогут купить американскую валюту, а лишь китайские юани, которые никому не нужны в Европе.

Складывается впечатление, что это делается только для того, чтобы отчитываться перед мировым обществом, что США борются с кровавым путинским режимом, одновременно с этим покупая у него по 500 миллионов нефти в год. Это фейковая борьба,

– считает Мурзагулов.

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