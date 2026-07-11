Росія б'є по Чернігову: у місті чутно вибухи, атаковано критичний об'єкт, є поранений

Російська армія 11 липня не припиняє атакувати Чернігів. У місті було чутно вибухи, також відомо про пораненого.

Про це пише Суспільне та Чернігівська міська рада.

Які наслідки обстрілів Чернігова 11 липня?

Тривогу у Чернігівському районі оголосили ще об 11:07. Повітряні сили попереджали про групу реактивних БпЛА у напрямку Борзни/Ніжина.

О 12:28 військові писали про групу реактивних БпЛА, яка рухалася на Чернігів.

О 13:18 у Чернігівській міськраді написали, що ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури.

Унаслідок ворожої атаки поранення зазнав співробітник об’єкта. Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено вікна у трьох приватних житлових будинках,

– йшлося у повідомленні.

О 13:22 Повітряні сили написали про чергову групу реактивних БпЛА у напрямку Чернігова. О 13:39 у Чернігові було чутно вибухи, про що повідомляли кореспонденти Суспільного.

Нагадаємо, росіяни також атакували Чернігівську область вночі 11 липня. Внаслідок цього у Новгород-Сіверському районі загорілися автомобілі, а у Корюківському – житловий будинок.