Росія офіційно вийшла з конвенції проти тортур: у Раді Європи відреагували

Росія офіційно припинила участь у Європейській конвенції про запобігання катуванням. Цей крок остаточно закрив доступ міжнародним спостерігачам до російських тюрем та колоній.

Як повідомила пресслужба Ради Європи, вихід Москви з міжнародного договору остаточно набув чинності 1 листопада.

Що означає вихід Росії з конвенції про заборону тортур?

Вихід Російської Федерації означає завершення мандата Європейського комітету із запобігання катуванням щодо моніторингу в цій країні. Це також означає припинення будь-якого незалежного моніторингу місць позбавлення волі на території Російської Федерації,

– заявив голова Комітету Алан Мітчелл.

Нагадаємо, Росія була учасницею Конвенції Ради Європи про запобігання катуванням з 1998 року. За цей час представники профільного комітету здійснили 30 візитів до Росії та проінспектували понад 450 пенітенціарних установ.

Москва залишалася єдиною державою, яка послідовно забороняла публікувати звіти за підсумками цих інспекцій.

Через таку позицію Рада Європи змогла оприлюднити лише чотири документи.

Тим часом матеріали щодо спеціальних поїздок, включно з 10 візитами до Чечні та на Північний Кавказ у 2000 – 2017 роках, залишилися закритими.

Після повномасштабного вторгнення в Україну європейські експерти отримували численні свідчення про катування та знущання у російських місцях позбавлення волі. Порушення фіксували як на окупованих територіях України, так і в самій Росії, проте Кремль повністю заблокував можливість перевірок.

У Раді Європи зазначили, що Україна дотримується іншого підходу: українська влада й надалі дозволяє європейським представникам без попередніх обмежень відвідувати будь-які місця утримання ув'язнених у будь-який час, щоб перевіряти умови їхнього перебування.

Зауважимо, що Конвенція зобов'язує країни запобігати нелюдському поводженню на своїй території та не дозволяє передавати людей державам, де їм загрожує насильство.

У вересні 2025 року Держдума Росії за ініціативи Кремля ухвалила законопроєкт про вихід із цього договору.