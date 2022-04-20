Росія депортувала пів мільйона українців, десятки тисяч – у фільтраційних таборах, – Кислиця

Окупанти продовжують примусово депортувати українців з тимчасово захоплених територій до Росії. Таке ж 80 років тому робила нацистська Німеччина.

Про це на засіданні Радбезу ООН розповів постійний представник України Сергій Кислиця. За його словами, українців вивозять до депресивних регіонів країни-терористки.

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Загарбники примусово вивозять українців у Росію

Кислиця розповів, що росіяни силою вивозять у свою країну жителів тимчасово захоплених територій.

Невіддільним елементом такого переміщення є фільтраційні табори,

– зазначив постпред.

За словами Кислиці, не менше ніж 20 тисяч українців утримують у фільтраційних таборах на лінії Мангуш – Нікольське – Ялта, а ще 5 – 7 тисяч – у Безіменному, що на Донеччині. Мирних жителів вивозять до депресивних регіонів Росії, зокрема в північні області країни-агресорки та на острів Сахалін. Водночас українцям видають документи, які забороняють протягом 2 років залишати Росію.

Загалом окупанти вже депортували понад 500 тисяч людей, зокрема 121 тисячу дітей. Такі дії загарбників можна кваліфікувати як викрадення людей. Кислиця наголосив, що примусове вивезення українців вимагає рішучої відповіді міжнародної спільноти, насамперед відповідних структур ООН.

"Щоразу здається, що ми вже звикли до ганебних методів російської війни. Але кожна свіжа новина з Маріуполя та десятків інших гарячих точок доводить, що росіяни здатні досягати нових висот", – підсумував постпред.

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