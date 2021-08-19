Відбувається те, про що я писав ще в 14-му. Росія, впустивши у своє лоно купу кримінального бидла, з числа якого й було сформоване колаборантське ядро, добровільно інфікувала себе Донбасом, не зовсім розуміючи, наскільки небезпечна ця пошесть.

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Тисячі лузерів, які змогли набути бодай якогось соціального статусу лише шляхом зради Батьківщини та вбивства співвітчизників, і які після чергової зміни гауляйтера втратили джерела прибутку, точно не поїдуть шабашити на Північ або боротися з борщівником на Вятці. Це не для них. Вони робитимуть те, що вміють найкраще – вбиватимуть та грабуватимуть. Цього разу – росіян.

Як на мене, це непогана новина, адже можливо хоча б так пересічні росіяни збагнуть, що саме підтримує їхній режим. Хоча про що це я, слова "росіяни" і "збагнуть" – семантично непоєднувані.

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Українській владі бажано ретельно вивчити цей кейс і змоделювати ситуацію, що буде, якщо дати амністію тисячам "ташкентів". Гадаю, додаткові коменти тут не потрібні.

І звісно, я дуже хотів би побачити заголовок "В Росії українські спецслужби ліквідували "Ташкента", але вже як є.