КНДР готується до серійного виробництва безпілотників за сприяння Росії, – ЗМІ

КНДР планує запустити серійне виробництво безпілотників, створених за підтримки Росії. Співпраця у сфері БпЛА відбувається в обмін на те, що Пхеньян розгорнув свої військових для підтримки Росії у війні проти України.

Повідомляє 24 Канал з посилання на японський телеканал NHK.

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Що відомо про угоду між КНДР та Росією

За інформацією видання, Росія та КНДР уклали угоду, відповідно до якої Москва надасть Пхеньяну технічну допомогу для розробки кількох типів БпЛА. Передбачається, що ці дрони випускатимуть серійно, що може значно посилити військові можливості Північної Кореї.

Журналісти зазначають, що ця домовленість була досягнута на тлі зміцнення військових зв'язків між двома країнами.

Водночас, за їхніми даними, Росія не має наміру допомагати КНДР у розвитку ядерної програми. У Кремлі побоюються, що подальші ядерні випробування Пхеньяна можуть призвести до загострення його відносин зі США та сусідніми країнами, зокрема з Китаєм, що ускладнить дипломатичну ситуацію.

У виданні зауважили, що Кім Чен Ин ще у листопаді 2024 року особисто був присутній на випробуваннях ударного безпілотника та наказав розробити систему для його масового виробництва.