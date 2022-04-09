Росія розглядала війну проти України як швидкий бліцкриг. Ворог не розраховував на шалений спротив, який показали ЗСУ та українці.

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Джонсон про "левову" мужність українців

Як повідомив британський прем'єр Борис Джонсон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, згідно з даними розвідки Росія розраховувала, що Київ впаде за кілька годин, передає 24 канал.

Але окупанти помилялися – Україна ніколи не злякалася б їхньої армії.

Українці показали неймовірну мужність, мужність лева. Я б хотів подякувати вам за це лідерство, – звернувся Джонсон до українців.

Дивіться відео пресконференції Зеленського та Джонсона у Києві: