Росія двічі атакувала Харків: Терехов розповів, які наслідки

Російські загарбники двічі атакували Харків. Вдарили по місту ввечері 27 жовтня і вночі 28 жовтня. Внаслідок ворожого обстрілу є багато постраждалих.

Про це повідомив Ігор Терехов у телеграмі. Міський голова розповів, які наслідки російських атак.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Харків

Ігор Терехов розповів про наслідки російської атаки на Харків вночі 28 жовтня.

На цей момент маємо інформацію про сімох постраждалих у Холодногірському районі, зокрема, дівчину 16 років,

– повідомив міський голова.

Додав, що у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами. Зруйновано 3 квартири.

Також Терехов зазначив, уже є й більш детальна інформація щодо вечірнього обстрілу.

Кількість постраждалих зросла до 6, – 3 поранених у Салтівському районі, і 3 – у Шевченківському. Зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок і 4 авто,

– написав мер Харкова.

На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери. У Холодногірському районі тривають аварійно-рятувальні роботи на дев'ятиповерхівці.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото поліції