Вперше з 1996 року: Росія переносить експорт металу в Арктику через загрозу ударів України

Росія вперше з 1996 року планує експортувати метал через арктичний порт у Мурманську, щоб зменшити ризики українських ударів по суднах у Чорному морі. Новим маршрутом до Середземного моря хочуть відправити понад 65 тисяч тонн металу.

Про це пише Financial Times.

Росія перенаправляє експорт металу через Мурманськ

Для відправлення вантажу до Мурманська вже доправили чавун у понад 180 залізничних вагонах. Імовірним пунктом призначення є Туреччина, оскільки з 1 січня 2026 року Європейський Союз заборонив імпорт російського чавуну.

Раніше російський чавун експортували через порт у Новоросійську. Останнє таке відвантаження відбулося 31 липня. Тепер Москва намагається використовувати північний маршрут, щоб знизити небезпеку для судноплавства в Чорному морі.

Перевезення через Мурманськ суттєво збільшує витрати російських експортерів. Доставка вантажу до Туреччини займає приблизно на 10 днів більше, ніж морський маршрут через Чорне море, а вартість транспортування майже подвоюється.

Деяким російським перевізникам доводиться додатково платити близько 100 доларів за кожну тонну вантажу.

Перехід на альтернативні маршрути пов'язаний із небезпекою для судноплавства в Чорному морі через атаки з обох сторін. За оцінками аналітиків, від початку 2026 року в регіоні зафіксували понад 700 атак на російські та українські судна.

Раніше Мурманський порт використовували переважно для експорту російської нафти. Тепер Росія намагається переорієнтувати через нього також перевезення металу та зерна.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку Росії вперше за п'ять років офіційно зафіксувало спад у промисловому секторі країни. Замість очікуваного зростання на 0,6% за підсумками 2026 року тепер прогнозують падіння на 0,2%. У серпні промислове виробництво вже скоротилося на 0,8% у річному вимірі.

У СЗРУ пояснюють негативну динаміку переведенням російської економіки на "воєнні рейки", високою інфляцією, валютними коливаннями та дорогими кредитами, які стримують внутрішній попит і розвиток бізнесу. Додатковим чинником стало скорочення державного оборонного замовлення, через що згортання виробництва зачіпає навіть підприємства військово-промислового комплексу.

Найбільше постраждали автомобільна промисловість, будівництво, агросектор і хімічна галузь, а російська металургія втратила 5,2% обсягів виробництва. Випуск ліфтів у Росії скоротився на 20%, вантажних вагонів – на 30%, а видобуток нафти до кінця року може впасти до найнижчого рівня за 17 років.

Крім того, 65 російських регіонів стали дотаційними та не можуть обходитися без фінансової допомоги з федерального центру.