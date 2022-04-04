Росія гірша за терористів ІДІЛ, – Кулеба про вбивства українців на Київщині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба записав відеозвернення про жахливі події у Бучі. Він говорив англійською, щоб достукатись до західного світу.

Кулеба сказав, що нічого не зрівняється з тим, що ми побачили в Бучі. Він також намагається підготувати себе до того, що ми побачимо в Маріуполі, коли звільнимо його.

До теми Волонтери InformNapalm знайшли дані командира бригади, яка скоїла звірства у Бучі

Ймовірно, фото звідти будуть ще більш жахливими. Те, що ми бачили в Бучі, робить один факт чітким: Росія гірша, ніж ІДІЛ, в її звірствах, злочинах, масштабах цих злочинів і грубості поведінки російської армії в Україні. Я не знаю, де ці солдати вчилися, якого роду цінності вони сповідують, якщо сповідують, тому що це неймовірно,

– сказав він.

Кулеба наголосив, що події в Бучі є питанням номер один для всіх. Україна вже працює над тим, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності.

"Нам відомі номери військових частин, дислокованих у Бучі та інших селах і містах Київської області. Це може зайняти деякий час, але ми працюватимемо самі, а також разом із нашими партнерами та міжнародним кримінальним судом, щоб притягнути всіх до відповідальності", –зазначив український дипломат.

Мовиться не лише про осіб, які вчинили ці злочини, а й про командирів та політичне керівництво.

Путін планував страти українців: дивіться відео