Ворог розглядає додаткові напади з напрямку Білорусь – Брянська область, – Зеленський

Росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну. Йдеться, зокрема, про напрямок Білорусь – Брянська область.

Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення 20 травня.

Дивіться також Путін дотиснув Лукашенка відкрити другий фронт? Чому Білорусь оголошує мобілізацію і погрожує Україні

Що сказав Зеленський стосовно планів Росії додаткових нападів на Україну?

Володимир Зеленський наголосив, що під час ставки детально обговорив з військовими, розвідками, СБУ, МЗС, що зараз відбувається на напрямку Білорусь – Брянська область.

Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну – проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок,

– сказав президент.

Український лідер зауважив, що вже ведеться робота щодо того, щоб захист на цьому напрямку посилити.

"Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза", – пояснив Зеленський.

Президент сказав, що розраховує, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі.

Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, будуть значними,

– наголосив Зеленський.

Додаткові завдання щодо загрози з боку Білорусі Зеленський також дав і для розвідки – поки це непублічні завдання.

Щодо загрози з російської території глава держави зауважив, що теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу.

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів в етері 24 Каналу, Сили оборони України цілком здатні фактично за добу "вимкнути" білоруську економіку, якщо буде напад з цього напрямку. Зокрема, на думку експерта, тоді можуть статися удари по білоруських НПЗ, які розташовані усього за кількасот кілометрів від українського кордону.

Чи дійсно є загроза наступу з Білорусі зараз?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Росія активно планує операції, і лінія фронту може збільшитися через можливі наступальні дії на півночі України. Генерал наголосив, що українська сторона знає про ці плани ворога.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зауважив, що наразі на території Білорусі немає російських підрозділів, які могли б здійснити повторне вторгнення, однак загроза провокацій залишається. Водночас Демченко зазначив, що на території Білорусі можуть залишатися окремі невеликі підрозділи, пов'язані з логістикою та обслуговуванням повітряних суден.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, що усі твердження щодо можливого наступу на територію України зі сторони Білорусі "не заслуговують на відповідь Росії".