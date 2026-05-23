Росія готує комбінований удар по Києву, – Зеленський

Володимир Зеленський увечері 23 травня попередив українців про підготовку росіянами нового комбінованого удару. Зокрема, і по Києву.

Про це ідеться в телеграм-каналі Володимира Зеленського.

Коли може бути удар по Києву, про який каже Зеленський?

Точна дата можливого обстрілу не відома. Та варто звернути увагу на попередження вже з вечора 23 травня.

Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. (…) Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями,

– написав президент.

Як розповів Зеленський, Росія може вдарити й "Орешником" – про це свідчать дані від американських та європейських партнерів. Україна перевіряє цю інформацію.

Судячи з допису глави держави, під час удару по Києву може бути використане озброєння середньої дальності.

Довідка. БРСД "Орешник" називають ракетою середньої дальності. Теоретично вона може нести ядерний заряд. Утім, це не нова суперракета, а модернізація старих радянських розробок. "Орешник" використовує двоступеневу конструкцію, подібну до ракет "Ярс" або "Тополь".

Зеленський запевнив: Україна готує ППО настільки, наскільки це можливо. Наша держава буде відповідати цілком справедливо на кожен російський удар.

Звертаємо увагу партнерів як у Сполучених Штатах, так і у Європі, що застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом також і для інших потенційних агресорів. Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті,

– підкреслив Зеленський.

Він додав: Україна розраховує на реакцію світу. А також на те, щоб ця реакція буде не постфактум, після жорстоких ударів, а превентивною – до них.

Адже треба тиснути на Москву, щоб вона не розширювала війну.

Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи,

– написав Зеленський.

Насамкінець гарант закликав українців провести ніч на 24 травня в укриттях.