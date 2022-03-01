Українська розвідка заявила, що Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.

За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону розташовані приблизно 300 білоруських танків.

Важливо Розвідка назвала імена білоруських командирів, які бомбардують Україну

Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 кілометрів від Державного кордону України).

Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ,

– повідомили у ГУР Міноборони.

Раніше стало відомо, що Росія планує залучити найбільш підготовлені військові частини Білорусі для наступу.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!