Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ
Українська розвідка заявила, що Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.
За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону розташовані приблизно 300 білоруських танків.
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Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 кілометрів від Державного кордону України).
Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ,
– повідомили у ГУР Міноборони.
Раніше стало відомо, що Росія планує залучити найбільш підготовлені військові частини Білорусі для наступу.
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