До 9 травня: полковник запасу припустив, на яких напрямках активізуються росіяни

Путін спробує продемонструвати російському суспільству хоч якийсь успіх до 9 травня. Армія противника може спробувати висадитися на правий берег Херсонщини або активізуватися на Сумському напрямку під приводом створення "буферної зони".

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що українські сили теж можуть скористатися моментом на одному з напрямків.

Дивіться також: Україна збільшила дальність ударів по Росії на 170% з 2022 року, – Міноборони

Чи готує Росія нову наступальну операцію до 9 травня?

Зверніть увагу! У Росії вперше вирішили не виводити колони військової техніки на парад 9 травня в Москві. Замість цього планують продемонструвати участь військових, які воюють у зоні так званої СВО, а також провести авіашоу.

Росія може спробувати висунутися на правий берег Херсона до 9 травня, щоб відтягнути українські резерви з центральної частини фронту і дати Путіну привід для переможних заяв у російських медіа. Це буде чергова військова авантюра – як колись кидки на Куп’янськ і Добропілля, які теж робили заради картинки: перше – щоб порадувати росіян на Новий рік, друге – щоб показати Трампу хоч якийсь результат.

Росіяни зосередили серйозні сили в районі Гришиного та Мирнограду – на захід і північний схід від Покровська. Мета – вийти на Добропілля через висоти, перекривши зв’язок з українським гарнізоном у Покровську, і рухатися далі на Краматорськ. Це вписується в головне завдання літньої кампанії 2026 року – захоплення Донецької області.

На 9 травня їм потрібне місто або хоча б плацдарм – хай навіть метр берега. Якийсь солдат перепливе, видряпає на сосні "тут був Вася", і це подадуть як перемогу. Добропільський напрямок небезпечний, але саме місто вони захопити не встигнуть,

– сказав Світан.

Наступним кандидатом на "переможну" доповідь може стати Костянтинівка. Місто вже фактично в напівоточенні, ситуація погіршуватиметься. З початку "зеленки" – а це буквально кілька днів – російські піхотні групи прикриються листям і просуватимуться через посадки до міста. Інфільтрація в деяких кварталах вже є. Втрата Костянтинівки відкриє росіянам шлях через Дружківку на Краматорськ і Слов’янськ.

Чи можливі провокації РФ з території Білорусі?

Ще одна ділянка, де вони можуть спробувати щось показати до 9 травня – Сумський напрямок. Путін минулого року ставив завдання створити "буферну зону", і тепер може доповісти про її створення. Сил захопити Суми у Росії немає, але певне посилення тиску в цьому районі цілком можливе.

Наступу з Білорусі навряд чи варто чекати – Україна чітко попередила Лукашенка про наслідки. Але провокації цілком можливі, бо ж ФСБ фактично контролює білоруську армію від командира роти до генералів. Утім, фортифікації там серйозні – генерал-лейтенант Сергій Наєв 4 роки будував лінію оборони,

– наголосив Світан.

Натомість військовий експерт радить Україні самій діяти на придністровському напрямку. Зачистка Придністров’я вирішить одразу кілька проблем: зніме загрозу для Одеси з боку російського угрупування чисельністю до півтори бригади, вивільнить українські сили для східного фронту і назавжди закриє це питання для України, Молдови та навіть для самого Путіна.

"Придністров’я – це скалка в тілі, яку треба висмикнути. Кілька бригад, які ми там утримуємо, можна перекинути на схід. Операція – максимум на 2 тижні, і все можна зробити до 9 травня. Російські солдати, самі здаватимуться в полон, щоб вибратися звідти. А ми за них отримаємо своїх хлопців, які вже п’ятий рік мучаться в російських в’язницях. Ось це був би справжній подарунок до 9 травня", – зазначив Світан.

Візьміть до уваги! Розвідник-снайпер морської піхоти США та доброволець Міжнародного легіону Меттью Семпсон зазначив, що 9 травня має символічне значення для обох країн, однак із різних причин. За його словами, Росія, ймовірно, чинитиме тиск на свої війська, щоб ті продемонстрували бодай якогось результату до цієї дати.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?