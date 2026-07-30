На столі кілька сценаріїв, – у ЦПД повідомили, які провокації проти НАТО розглядає Росія

У Кремлі одночасно розглядають кілька варіантів подальшого розвитку війни. Серед них – не лише спроби домовитися про припинення вогню, а й значно небезпечніші сценарії, які передбачають провокації проти країн НАТО.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що російське керівництво допускає можливість ударів по території країн Альянсу та навіть розширення війни, якщо режим Владіміра Путіна опиниться під загрозою.

Які сценарії щодо НАТО розглядає Кремль

Андрій Коваленко вважає, що одним із можливих сценаріїв, який обговорюють у Росії, є ракетно-дронові удари по військових об'єктах країн НАТО, насамперед Польщі та держав Балтії.

Такі люди, як Микола Патрушев (помічник Путіна – 24 Канал), говорять, що у випадку таких дій відповідь з боку країн НАТО матиме обмежений характер. Тобто не буде повномасштабної війни,

– зазначив Коваленко.

Ще одним варіантом, який розглядає російське керівництво, є можливе залучення військ у напрямку країн Балтії. Якщо режим Путіна почне втрачати стабільність усередині країни, Кремль може спробувати втримати владу шляхом ескалації війни та оголошення нової масштабної мобілізації.

Керівник Центру протидії дезінформації про ситуацію у Кремлі: відео

Водночас Андрій Коваленко наголосив, що силовий сценарій не є єдиним, який сьогодні обговорюють у Кремлі.

Так само на столі лежать сценарії замороження війни, завершення війни, припинення вогню і подальшої спроби нормалізації стосунків зі США та Європою для зняття санкцій,

– пояснив керівник ЦПД.

Він додав, що такі пропозиції просувають люди з російського оточення, які тривалий час мали бізнес та активи у країнах Заходу й зацікавлені у відновленні економічних зв'язків.

Остаточне рішення Путіна, ймовірно, залежатиме від того, як змінюватиметься ситуація як на фронті, так і всередині самої Росії.