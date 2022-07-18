росія створює умови для затяжної війни в Україні: в ISW пояснили, для чого це путіну

Не маючи нових здобутків, російська армія затягує війну в Україні. Так окупанти хочуть мати можливість відновлювати й поповнювати сили.

Окупанти намагаються наступати на Донбасі

Російські війська продовжують повернення з оперативної паузи та провели обмежені наземні атаки на Донеччині. Про це повідомили аналітики Інституту вивченні війни (ISW) у новому звіті.

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В ISW також зауважують, що кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів на кількох напрямках. Хоч саме це наказав нещодавно міністр оборони росії Сергія Шойгу.

Натомість кремль створює умови для довгострокових зусиль щодо формування армії з розрахунку на затяжні бойові дії в Україні.

Як планують діяти окупанти

Ворожі війська наразі намагаються просуватися навколо Сіверська і Бахмута та утримувати оборонні позиції на північ від Харкова і вздовж Південного напрямку.

Крім того, російські окупанти продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов'янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов'янського напрямку та завдавали артилерійських, ракетних й авіаційних ударів по всій території України.

Маневри російської армії / Інфографіка ISW

росія бреше про свої здобутки

У міноборони росії 17 липня заявили про нові територіальні здобутки.

ISW наголошує, що кінець оперативної паузи, як і прогнозувалось, характеризуватиметься коливанням і ступінчастим відновленням наземних наступальних дій.

Стан російської армії плачевний, тому таке затягування війни вигідне противнику.

Аналітики ISW з посиланням на українську розвідку також повідомляють про те, що в росії масово відкривають кадетські та юнармійські класи. Зокрема, відкрито 500 нових кадетських класів та 1000 молодших армійських класів у Бєлгороді та прикордонному районі Бєлгородської області.

Що теж вказує на брак сили та плани затягувати війну.

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