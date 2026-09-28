Росія готується прийняти ще 10 тисяч військових КНДР, – Зеленський

Україна має нові дані по залученню в Росію військових із Північної Кореї. Зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових.

Про це повідомив президент Зеленський у вечірньому зверненні 28 вересня.

Яка ситуація зі співпрацею Росії та КНДР

Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч. Їх відбирають для проходження підготовки й подальшого перекидання в Росію.

Москва ж за це платить, зокрема, технологіями. В обмін на таку допомогу за технічної підтримки Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу "Шахед".

Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно. І сьогодні багато хто у світі висловився про цей російський терор, про цю співпрацю Росії з усіма, хто може забезпечити ще більше вбивств. Треба протидіяти. Давно не було дієвих санкцій світу проти Росії, і закон Ліндсі Грема, а також санкції Євросоюзу, санкції світу можуть це забезпечити,

– наголосив президент України.

До слова, 28 вересня стало відомо, що Путін вирішив збільшити штат своєї армії до 2 441 630 осіб, серед них кількість військовослужбовців зросте майже до 1 550 500.