Росія готується заблокувати YouTube, – Центр протидії дезінформації
Джерело:Центр протидії дезінформації
У березні YouTube, що належить Google, почав блокувати канали російських ЗМІ, які фінансує держава, та видаляти відео про "військову спецоперацію" в Україні.
Шлях Північної Кореї
YouTube посилався на правила роботи компанії, що забороняють контент, який "заперечує, мінімізує або тривіалізує добре задокументовані події, пов'язані з насильством". У відповідь Роскомнадзор пригрозив відеохостингу блокуванням.
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Ще раніше YouTube призупинив монетизацію
До слова, станом на жовтень 2021 року у YouTube було понад 8,5 мільйона авторів із Росії, а кількість публікацій становила 28 мільйонів на місяць.
YouTube цілком припинив монетизацію доходу від реклами російських авторів.
Навіть якщо перетягнути з YouTube на Rutube всі популярні відео, зробити це технічно неможливо через цензуру та брак серверів у Росії.
VPN-сервіси не допоможуть, оскільки регулятор заборонив і їх,
– пояснив експерт з питань відеохостингу Михайло Климарьов.
Отже, Росія пішла шляхом Північної Кореї – повного блокування.
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