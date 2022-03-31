Росія готується заблокувати YouTube, – Центр протидії дезінформації

У березні YouTube, що належить Google, почав блокувати канали російських ЗМІ, які фінансує держава, та видаляти відео про "військову спецоперацію" в Україні.

Шлях Північної Кореї

YouTube посилався на правила роботи компанії, що забороняють контент, який "заперечує, мінімізує або тривіалізує добре задокументовані події, пов'язані з насильством". У відповідь Роскомнадзор пригрозив відеохостингу блокуванням.

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Ще раніше YouTube призупинив монетизацію

До слова, станом на жовтень 2021 року у YouTube було понад 8,5 мільйона авторів із Росії, а кількість публікацій становила 28 мільйонів на місяць.

YouTube цілком припинив монетизацію доходу від реклами російських авторів.

Навіть якщо перетягнути з YouTube на Rutube всі популярні відео, зробити це технічно неможливо через цензуру та брак серверів у Росії.

VPN-сервіси не допоможуть, оскільки регулятор заборонив і їх,

– пояснив експерт з питань відеохостингу Михайло Климарьов.

Отже, Росія пішла шляхом Північної Кореї – повного блокування.

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