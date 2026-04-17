Масованих атак у рази побільшає: чи довго це триватиме та яка основна ціль Росії

Глава українського МЗС, з посиланням на дані розвідки, заявив, що Росія готується завдавати по Україні до семи масованих ударів на місяць. Обстріли можуть активізуватися уже найближчим часом.

Як пояснив 24 Каналу директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський, вірогідність такого розвитку подій справді велика. Для цього країна-агресорка має одну важливу причину.

До теми Росія готується масовано атакувати Україну сім разів на місяць, – Сибіга

Для чого Росії масовано атакувати 7 разів на місяць?

Варто наголосити, що для росіян цілі атак не надто важливі. Ключова мета збільшення кількості масованих обстрілів – це виснаження нашої протиповітряної оборони.

Зараз Росія активно обстрілює українську територію, прикордонну зону та загалом за місяць здійснює приблизно 3 – 4 масовані атаки. Якщо їхню кількість збільшать до 7, то росіяни просто розтягнуть свої засоби ураження для нових атак.

Треба зрозуміти, що скорочується час логістики. Нам же потрібно забезпечувати засоби ППО ракетами та всім іншим. А тепер суттєво скорочується час на логістику й оснащення бойових груп. Так росіяни прагнуть виснажити і втомити нашу протиповітряну оборону,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Втім, за його словами, ресурсів, щоб робити це довго у росіян нема. Ми вже помічаємо зменшення кількості обстрілів балістичними ракетами, хоча на початку року вони активно робили ставку саме на балістичні ракети. На заваді планам ворога стали наші удари по їхніх заводах, зокрема по Воткінському заводу та підприємству "Кремній Ел". Це суттєво скоротило можливості росіян.

Зверніть увагу! Про удар по Воткінському заводу стало відомо у лютому 2026 року. Це стратегічно важливе підприємство, де зокрема виготовляли ракети "Іскандер", якими Росія регулярно атакує Україну. Завод "Кремній-Ел" уразили у березні. Там було високотехнологічне обладнання і спеціалізовані верстати для виготовлення мікроелектроніки для різних типів ракет.

Анатолій Храпчинський наголосив, що Україні потрібно ефективно працювати по виробничих потужностях Росії, щоб не допустити збільшення можливостей росіян. Нашими цілями мають бути як місця виробництва ракет, компонентів до них, так і заводи, які залучені до ремонту ворожої техніки, авіації.

"Росіяни не мають чітких місць, куди хочуть влучити. У них є бажання атакувати дамби, наприклад, у Києві чи інші стратегічні об'єкти. Але їхнє головне завдання – виснаження і навантаження ППО. Чим більше цивільних загине, чим більше постраждає інфраструктура, тим краще для Росії. Це методика терору", – підкреслив директор із розвитку оборонного підприємства.

Росіяни хочуть збільшити кількість обстрілів для того, щоб ускладнити нам роботу. Зрозуміло, що коли умовно є тиждень на оснащення резервів протиповітряної оборони, зміну локації, передислокування – це одна справа. Зовсім інша, коли на все це в України залишиться лише 3 – 4 дні.

Чи мають росіяни ресурси для таких атак?

Авіаексперт пояснив, що ворогу не потрібно буде залучати нові засоби ураження. Він розтягне ті, що вже має. Можемо пригадати останню масовану атаку. Тоді росіяни ще ввечері запустили крилаті ракети, вночі – балістику та дрони, а над ранком знову атакували безпілотниками.

Так росіяни хочуть розтягнути у часі обстріли, щоб більше тиснути на протиповітряну оборону. Ба більше, до всього цього накладається втома людей, відсутність своєчасного постачання на певних бойових позиціях достатньої кількості засобів протидії та відповідно прорив протиповітряної оборони.

Що відомо про масовану атаку 16 квітня?