18 січня, 18:40
Росіяни намагаються дискредитувати українську розвідку через "сюжет французьких ЗМІ", – джерела

Ірина Чеботнікова
Як розповіли джерела 24 Каналу, окупанти поширюють інформацію про нібито сюжет французького телеканалу. В ньому дискредитують діяльність української розвідки та спецслужб щодо взаємодії з міжнародними партнерами, а далі поширюють це в соцмережах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела. 

Як росіяни намагаються дискредитувати розвідку? 

Ворог поширює спотворену інформацію в соцмережах. 

Як повідомляють джерела в ГУР МО, оприлюднена інформація не має під собою жодного об'єктивного підґрунтя та реальних підстав. Поруч з тим, інформація з сюжету французького ЗМІ була додатково спотворена російськими пропагандистами. 

Росіяни скористалися перебуванням української делегації за кордоном, щоб протидіяти перемовному процесу про завершення війни. Тож кремлівські ботоферми вчергове розповсюджують фейки. 

Співрозмовник у ГУР МО наголошує, що українська розвідка, як і решта українських уповноважених органів та осіб, продовжує активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, в тому числі й з США та засадах професійності та відповідальності. 

Наша держава залишається відданою процесу дипломатичного завершення війни та прагне досягнення стійкого та справедливого миру для України, 
– наголосило джерело 24 Каналу. 

Який фейк про розвідку поширює ворог? 

В Центрі протидії дезінформації навели деталі. 

У мережі поширюється твердження, яке не відповідає дійсності, про те, що Україна начебто передавала США "спотворену розвідувальну інформацію", яка згодом була використана Росією. Це навмисний конспірологічний вкид, який був озвучений в ефірі іноземного медіа без жодних фактів. Також неправдивими є заяви про "неминучий розрив" партнерських відносин між українською та американською розвідками, 
– мовиться в дописі. 

Там підкреслили, що насправді Україна продовжує співпрацю у сфері безпеки з союзниками та партнерами, а обмін інформацією триває.


Росіяни поширюють брехливі заяви про розвідку / Скриншот Центру протидії дезінформації 

У ЦПД додали: вкид поширюють у деяких російських пабліках, а також в мережі Х – там це роблять штучні акаунти. 

Мета – підірвати довіру між Україною та ключовими західними партнерами, особливо на тлі діалогу щодо мирного плану. А ще своїм фейком ворог намагається посіяти сумніви щодо ефективності українських спецслужб і дискредитувати міжнародну підтримку України.