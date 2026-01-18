Росіяни намагаються дискредитувати українську розвідку через "сюжет французьких ЗМІ", – джерела

Як розповіли джерела 24 Каналу, окупанти поширюють інформацію про нібито сюжет французького телеканалу. В ньому дискредитують діяльність української розвідки та спецслужб щодо взаємодії з міжнародними партнерами, а далі поширюють це в соцмережах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела.

Дивіться також Здатність до оборони дедалі слабшатиме: розвідка Естонії зробила прогноз у війні на 2026 рік

Як росіяни намагаються дискредитувати розвідку?

Ворог поширює спотворену інформацію в соцмережах.

Як повідомляють джерела в ГУР МО, оприлюднена інформація не має під собою жодного об'єктивного підґрунтя та реальних підстав. Поруч з тим, інформація з сюжету французького ЗМІ була додатково спотворена російськими пропагандистами.

Росіяни скористалися перебуванням української делегації за кордоном, щоб протидіяти перемовному процесу про завершення війни. Тож кремлівські ботоферми вчергове розповсюджують фейки.

Співрозмовник у ГУР МО наголошує, що українська розвідка, як і решта українських уповноважених органів та осіб, продовжує активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, в тому числі й з США та засадах професійності та відповідальності.

Наша держава залишається відданою процесу дипломатичного завершення війни та прагне досягнення стійкого та справедливого миру для України,

– наголосило джерело 24 Каналу.

Дивіться також "Усе тільки починається": голова розвідки Британії попередила про нову загрозу з боку Росії

Який фейк про розвідку поширює ворог?

В Центрі протидії дезінформації навели деталі.

У мережі поширюється твердження, яке не відповідає дійсності, про те, що Україна начебто передавала США "спотворену розвідувальну інформацію", яка згодом була використана Росією. Це навмисний конспірологічний вкид, який був озвучений в ефірі іноземного медіа без жодних фактів. Також неправдивими є заяви про "неминучий розрив" партнерських відносин між українською та американською розвідками,

– мовиться в дописі.

Там підкреслили, що насправді Україна продовжує співпрацю у сфері безпеки з союзниками та партнерами, а обмін інформацією триває.



Росіяни поширюють брехливі заяви про розвідку / Скриншот Центру протидії дезінформації

У ЦПД додали: вкид поширюють у деяких російських пабліках, а також в мережі Х – там це роблять штучні акаунти.

Мета – підірвати довіру між Україною та ключовими західними партнерами, особливо на тлі діалогу щодо мирного плану. А ще своїм фейком ворог намагається посіяти сумніви щодо ефективності українських спецслужб і дискредитувати міжнародну підтримку України.