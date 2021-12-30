10 січня вже заступники головних дипломатів Сполучених Штатів та Росії побачиться в Женеві. 12 січня у Брюсселі відбудеться саміт Росія – НАТО.

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13 січня у Відні із представниками Росії зустрічатимуться вже представники країн-учасниць Організації зі співробітництва та безпеки в Європі. Й усюди всі вони з Росією говоритимуть про Україну – це я зараз в хронологічному порядку перелічив порядок денний світових дипломатів на наступні 2 тижні, а тепер про те все трохи докладніше.

Україні гикатиметься 2 тижні

Отже, від 29 серпня і наступні 2 тижні Україні, як то кажуть, гикатиметься, бо про нас знову й знову згадуватимуть на усіх, що можна рівнях. Але я вам скажу, і слава Богу, що нам гикатиметься і що про нас згадуватимуть, бо реально набагато гірше було би, якби про нас просто забули або вдали, що забули.

І якби забувши про нас, просто залишили нас сам на сам із Росією та із російськими військами під нашими кордонами. Мовляв, то між вами якісь там проблеми, то ж ви самі з ними й розбирайтеся.

Ну, ми би, звісно, розібралися, не вперше вже, але погодьтеся, нова і вже повномасштабна війна з Росією точно додала би нам нових жертв і нового горя, а хто ж при здоровому глузді такого собі хоче? Ні, ну Росія собі того хоче – нової війни, але ж я не візьму на себе сміливість стверджувати, що Росія тепер при здоровому глузді.



Росія хоче нової війни / Фото Getty Images

Про Україну, хоч і без України, все ж таки будуть наші союзники з Росією говорити і будуть Росію вмовляти, переконувати, погрожувати Україну не чіпати. Крім того, наші союзники перед цими "переговорами про Україну без України", перед цими вчергове і неодноразово нас взялися запевняти, що інтересів України у переговорах із Росією не зрадять.

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Зокрема, в такому й запевняв Зеленського очільник Держдепу Блінкен під час телефонної розмови увечері середи – не вперше нас в цьому наполегливо запевняють, тому будемо щиро сподіватися, що тут нас наші союзники не обманять.

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Росія хоче реально нездійсненного

Але, направду, там особливо і зраджувати нас в наших союзників можливості немає, адже Росія в тих переговорах хоче реально нездійсненного – від країн Північноатлантичного Альянсу вимагає собі юридичних гарантій, що НАТО припинить "розширення на схід". Що за розширення таке? Це такий підсумковий термін, що до Альянсу долучаться Україна, Молдова, Грузія тощо.

І от найсмішніше, що той таки Байден Путіну вже кілька разів відповів, що НАТО не може і не буде впливати на подальшу долю інших країн, адже то особиста справа і України, і Молдова, і Грузії, до яких саме військово-політичних союзів їм прагнути.

Перефразую слова Байдена Путіну: у разі, якщо певні країни розподіляють західні цінності, тобто демократію і демократичні свободи, і якщо ці країни прагнуть долучитися до табору прогресивних й заможних, то ані сполучені Штати, ані жодна інша країна не ставатимуть їм на заваді! Адже ну немає вже дурних прагнути до союзу з Росією, коли всі вже бачать, що від такого союзу з "русскім міром" країни отримують собі війни, бідність й занепад.