Росія хоче організувати централізоване командування військами, – британська розвідка

У Великій Британії пояснили заміну командувача військами Росії у війні проти України. Британська розвідка вважає, що так Москва намагається організувати централізоване управління військами – чого не вдавалось зробити раніше.

Нещодавно очолив командування військами Росії у війні в Україні генерал Олександр Дворніков. Він також командував російськими військами у Сирії – такий досвід, кажуть у Британії, є в багатьох генералів держави-агресорки.

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Нездатність координувати війська заважала Росії

Нездатність злагодити та координувати військову діяльність заважала вторгненню Росії до сьогодні,

– пояснили у британській розвідці.

Також Дворніков ще з 2016 року командував Південним військовим округом Росії, що межує з українським Донбасом. Отож вибір генерала зрозумілий, оскільки Москва змістила фокус своєї уваги на Донбас.

Ці зміни демонструють, наскільки рішучим є опір українців

Разом з тим, зазначили британці ці зміни є яскравим свідченням того, наскільки рішучий опір демонструють українці. Росія повинна зараз переоцінювати стан справ, адже її довоєнне планування виявилось неефективним.

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