Росія залишила людей Придністров'я без тепла і вдається до шантажу, – уряд Молдови

Росія намагається шантажувати Молдову через "Газпром". Вона залишила людей у ​​Придністров'ї без тепла, адже регіон був залежний від російського палива.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря уряду Молдови Даніеля Воде. За його словами, найближчим часом уряд підготує заходи підтримки для громадян, а згодом – для бізнесу.

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Уряд Молдови прокоментував ситуацію в Придністров'ї

Даніель Воде заявив, що Росія поширює дезінформацію, звинувачуючи свою ж дочірню компанію в боргах, які були спростовані міжнародним аудитом.

Настав час дивитися вперед, бути сильними та показати, що Молдова будує своє майбутнє на цінностях, а не на страху,

– наголосив він.

За словами прессекретаря уряду Молдови, на правому березі Дністра є світло і газ "завдяки відповідальним рішенням, які ми ухвалили разом". Він додав, що окрім власних джерел енергії, світло, тепло та газ надходять із Румунії, України та європейського ринку.

Молдавани, державні установи та молдавські компанії оплачують ці ресурси та не мають боргів. Економлячи, уникаючи марнотратства і виявляючи дисципліну, ми успішно пройдемо цю зиму,

– зазначив Воде.

Він також повідомив, що найближчим часом Національне агентство з регулювання енергетики (НАРЕ) оголосить про нові тарифи на електроенергію.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, через що у Придністров'ї розпочалися масові відключення газу. У "Тираспольтрансгаз-Придністров'я" раніше повідомляли, що в багатоквартирних будинках газ залишиться доступним лише для приготування їжі.

Водночас в уряді Молдови заявляли, що Росія відмовилася постачати газ у регіон обхідним маршрутом.