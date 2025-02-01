Росія готова допомогти відновлювати Сирію: у Bloomberg відповіли, що Москва просить натомість

Росія готова допомогти Сирії у відновленні, аби укласти угоду з новою владою. Таким чином Москва прагне зберегти військову присутність на території країни.

Йдеться про збереження двох ключових військових баз, аби втримати вплив після повалення режиму Башара Асада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що Росія хоче отримати від влади Сирії

Як пише видання, втрата військово-морського порту в Тартусі та авіабази в Хмеймімі може стати серйозним стратегічним ударом для Москви, оскільки ці об'єкти дозволяли їй контролювати ситуацію на Близькому Сході та в Африці.

Тому, старший радник російського уряду Віталій Наумкін заговорив про "копроміс", який наразі шукають країни.

Росія готова підтримати відновлення сирійської економіки. Ми зможемо досягти компромісу, і нова влада в Дамаску виграє від співпраці з Москвою, зокрема щодо військових поставок,

– цитує Bloomberg росіянина.

На тлі цього російська делегація на чолі зі спецпредставником російського диктатора Владіміра Путіна, Михайлом Богдановим, вирушила до Дамаска для переговорів із новим керівництвом Сирії.

Натомість представники сирійської влади вимагають від Росії конкретних кроків, зокрема компенсацій, реконструкції та відновлення країни. І хоч переговори щодо збереження російських баз поки що не принесли суттєвого прогресу, але консультації тривають.

Bloomberg пише, що Сирія перебуває у складній фінансовій ситуації через значні борги, накопичені за часів правління Асада. Міністр закордонних справ країни Асад аль-Шайбані повідомив, що Дамаск винен Москві 8 мільярдів доларів.