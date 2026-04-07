Іранські удари по об'єктах США стали точнішими: InformNapalm сказали, до чого тут Росія

Росія всіляко допомагає Ірану, і це вже не секрет. Завдяки Москві іранці краще уражають американські об'єкти на Близькому Сході. Але можна говорити і про тіснішу співпрацю.

Іран інтегрується в розвідувально-ударний контур Росії. Про це повідомили в міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

Як Росія вчить Іран воювати?

На думку аналітиків InformNapalm, на наших очах формується модель конфлікту, в якій розвідка, технології та проксі-сили поєднуються в єдину систему, здатну діяти швидко і масштабовано. А досвід війни проти України вже виходить за межі одного театру бойових дій і переноситься на інші регіони.

Фактично ми спостерігаємо процес взаємоінтеграції бойових можливостей авторитарних режимів у режимі реального часу. Росія допомагає Ірану вести війну проти Ізраїлю та США на значно глибшому рівні, ніж це може виглядати на перший погляд. Мова йде не про обмін окремими даними, а про передачу цілісної логіки ведення війни, де всі елементи працюють як єдиний механізм,

– ідеться в статті.

Саме так InformNapalm відповіли на питання, чому різко зросла ефективність іранських ударів. Мова про передачу Росії до Ірану супутникових знімків і даних про цілі, включно з військовими об'єктами США. І про передачу Ірану переліку з 55 критичних енергетичних об'єктів Ізраїлю.

Ефективність іранських балістичних ракет зросла з приблизно 3 відсотків у перші тижні конфлікту до близько 27 відсотків у середині березня, про що повідомили Jewish Institute for National Security of America. Важливо, що частка ракетних ударів більшає саме в той момент, коли підвищується їхня результативність. Тобто Іран отримав більш надійний механізм цілевказання.

І в цьому контексті навіть супутникові дані стають лише одним із елементів системи. Аналітики наголошують, що Іран дістав здатність інтегрувати ці дані в єдиний процес – і в цьому йому допомогли російські сили спеціальних операцій (ССО). А це означає, що Іран отримує доступ до російської моделі та досвіду ведення війни.

У російській військовій теорії останніх десятиліть сформувалася концепція, яка поєднує розвідку і вогневе ураження в єдиний процес. Йдеться про розвідувально-ударний та розвідувально-вогневий контури. Їхня логіка проста і водночас принципово змінює характер війни. Виявлення цілі, передача координат, ухвалення рішення і сам удар зводяться в один безперервний цикл. Час між цими етапами скорочується до мінімуму,

– пояснили InformNapalm.

Російські ССО є ядром розвідувально-ударного контуру, оскільки працюють на стику між розвідкою і засобами ураження – уточнюють координати, передають їх у систему управління, коригують удари і оцінюють результат.

У Сирії ССО забезпечували наведення авіації і ракет у складному середовищі. В Україні Росія била і б'є по енергетиці та ППО. Таким чином, Іран перебирає російську модель ведення війни.

Іран виступає виконавцем ударів, а Росія формує інформаційну і операційну основу. Це дозволяє Москві впливати на конфлікт без прямої участі,

– мовиться в статті.

Росіянам потрібно, аби США розподіляли свої ресурси не на користь України, тобто щоб конфлікт на Близькому Сході затягнувся. Вони прагнуть заробити на стрибках цін на нафту й газ.

Зверніть увагу! Reuters пишуть, що Усть-Луга і Новоросійськ зупинили експорт нафти внаслідок останніх українських атак. Отже, Росія не може "як слід" заробити на війні в Ірані та профінансувати свою війну в Україні.

